정치

조현, 인도 외교장관과 첫 회담…“이 대통령 인도 방문 초청”

입력 2025.08.16 (20:52)

조현 외교부 장관이 현지시각 16일 인도 뉴델리에서 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관과 취임 후 첫 외교장관 회담을 개최했습니다.

외교부에 따르면 조 장관은 역내 핵심 파트너인 인도와의 특별 전략적 동반자 관계를 더욱 발전시켜 나가고자 한다고 언급했습니다.

자이샨카르 장관은 인도 역시 한국 새 정부와의 협력 강화를 매우 중시하고 있다면서 이재명 대통령이 상호 편리한 시기에 인도를 방문해달라고 요청했습니다.

아울러 양측은 올해 ‘특별 전략적 동반자 관계’ 10주년을 맞아 양국 관계를 새로운 차원으로 도약시켜나가자는 데 뜻을 함께했습니다.

또 양국 간 포괄적 경제동반자 협정(CEPA) 개선 협상 진전과 공급망·핵심기술 등 경제안보 분야에서 협력을 강화하고, 국방·방산 협력도 지속 확대해 나가기로 했습니다.

이와 관련해 조 장관은 인도에서 활동하는 한국 기업에 대해 인도 측의 각별한 지원을 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

공지·정정

