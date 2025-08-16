젤렌스키 18일 방미…회담 승자는 푸틴?

동영상 고정 취소

당초 이번 회담에 거는 기대가 높았던 이유, 레드카펫에 대통령 전용 차량까지 바로 미국이 보여준 초특급 의전 때문이었습니다.



하지만 예상은 빗나갔고, 결국 오는 18일 트럼프와 젤렌스키 양자 회담에 다시 기대를 걸 수 밖에 없는 상황입니다.



두 정상의 회동은 어떻게 성사된 것인지 이어서 안다영 특파원입니다.



트럼프 대통령은 워싱턴으로 돌아가는 전용기 안에서 곧바로 젤렌스키 대통령과 통화했습니다.



그리고 오는 18일 백악관에서 두 정상이 만나기로 합의했습니다.



젤렌스키 대통령은 전쟁을 끝내기 위한 모든 세부 사항을 논의할 것이라고 SNS를 통해 밝혔습니다.



이 자리에서 우크라이나 동부 러시아 점령지역 문제가 협상 테이블에 오르면 젤렌스키 대통령은 영토 수호와 전쟁 종식 사이에서 선택을 해야 합니다.



트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 합의하지 않으면 지원도 끊을 태셉니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "우크라이나가 동의해야만 합니다. 하지만 바이든이 돈을 마구 퍼주었고 유럽도 막대한 자금을 지원했으니 아마 거절할지도 모릅니다."]



이런 협상 과정에서 결국 승자는 푸틴 대통령이라는 평가도 나옵니다.



미러 정상회담을 통해 국제적 고립에서 벗어났고, 미국의 추가 경제 제재도 피할 수 있기 때문입니다.



[클레멘스 피셔/독일 쾰른대 정치학자 : "푸틴은 자신이 원하던 것을 얻었습니다. 그는 다시 무대의 중심에 섰고, 서방 세계의 지도자와 만날 수 있게 되었습니다."]



레드 카펫에서의 성대한 환대와 트럼프 대통령 전용차량 동승 등 푸틴 대통령에 대한 파격 대우는 지난 2월 백악관에서 푸대접을 당했던 젤렌스키 대통령과 명확히 대조를 이루기도 했습니다.



파리에서 KBS 뉴스 안다영입니다.



