뉴스 9

[뉴스9 날씨] 당분간 무더위 계속…경기 북부·강원 북부 비

입력 2025.08.16 (21:26) 수정 2025.08.16 (21:46)

대부분 지역으로 다시 폭염특보가 확대됐습니다.

특히 폭염 경보가 내려진 남부지방은 내일도 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠습니다.

내일 오전부터 경기 북부와 강원 북부에 비가 내리겠습니다.

모레까지 최대 60mm의 비가 오겠고, 수도권과 강원 남부는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

내일 중부지방의 하늘은 대체로 흐리겠습니다.

서울의 낮 기온은 31도로 오늘보단 조금 낮겠습니다.

호남 지역은 오전까지 짙은 안개가 끼겠습니다.

광주는 한낮에 34도까지 오르겠습니다.

대구의 낮 기온도 34도까지 치솟아 오늘만큼 덥겠습니다.

물결은 모든 해상에서 잔잔하게 일겠습니다.

당분간 수도권과 강원에 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이지현

공지·정정

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

