뉴스9(부산)

불꽃 같던 항일투쟁의 삶, 국악 칸타타로…

입력 2025.08.16 (21:27) 수정 2025.08.16 (21:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 부산 오프닝]

[뉴스9 부산 오프닝]
BIFF, ‘포럼 비프’로 아시아 영화 조망

BIFF, ‘포럼 비프’로 아시아 영화 조망

다음
[앵커]

잃어버린 나라를 되찾기 위해 일제에 맞선 어린 영웅, 부산에는 박차정 의사가 있습니다.

올해 80주년 광복절 연휴 기간, 부산 출신 여성 독립운동가 박차정 의사의 불꽃 같았던 항일투쟁의 삶이 무대 위 '국악 칸타타'로 되살아났습니다.

최위지 기자가 전해드립니다.

[리포트]

죽음을 앞둔 한 여인이 마지막으로, 고향을 떠올립니다.

부산 동래에서 태어나 항일 무장 투쟁에 몸을 던진 박차정 의사.

35살 짧은 생애가 국악 칸타타 '흘; 들풀처럼, 불꽃처럼'으로 되살아났습니다.

무대는 남편 김원봉의 품에 안겨 숨을 거두던 장면에서 시작해, 의열단과 조선의용대 부녀복무단장을 맡아 청춘을 불사르던 시간으로 거슬러 갑니다.

["일어서라 풀아, 이 세상 숨소리 빗물로 쏟아지면."]

국악 선율 위에 성악과 합창이 겹치며, 절망과 희망이 교차하는 순간들이 하나의 서사처럼 이어집니다.

[김미진/'박차정' 역 배우 : "여성 독립운동가로 박차정이라는 인물이 있으니 이 인물에 대해 조금 더 생각해 보시고 우리 동네에, 우리 지역에 이런 인물이 있었구나…."]

이번 공연은 188명의 연주자가 무대를 채웠습니다.

특히 여성 독립운동가를 다루는 만큼 내로라하는 여성 예술가들이 작품에 힘을 보탰습니다.

[계성원/예술감독 : "부산을 대표하는 강은교 시인께서 직접 시를 써 주시고 또 이신우 작곡가께서 곡을 써 주셨는데 가사와 시, 멜로디가 어떻게 잘 어우러지는지 감상하시면 더 깊은 감동이…."]

들풀처럼 꺾이지 않고 불꽃처럼 타오른 여성 독립운동가의 삶.

그 뜨거운 울림이 80주년을 맞은 광복절 연휴 관객들에게 진한 여운을 남겼습니다.

KBS 뉴스 최위지입니다.

촬영기자:김기태/영상편집:김종수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 불꽃 같던 항일투쟁의 삶, 국악 칸타타로…
    • 입력 2025-08-16 21:27:24
    • 수정2025-08-16 21:32:34
    뉴스9(부산)
[앵커]

잃어버린 나라를 되찾기 위해 일제에 맞선 어린 영웅, 부산에는 박차정 의사가 있습니다.

올해 80주년 광복절 연휴 기간, 부산 출신 여성 독립운동가 박차정 의사의 불꽃 같았던 항일투쟁의 삶이 무대 위 '국악 칸타타'로 되살아났습니다.

최위지 기자가 전해드립니다.

[리포트]

죽음을 앞둔 한 여인이 마지막으로, 고향을 떠올립니다.

부산 동래에서 태어나 항일 무장 투쟁에 몸을 던진 박차정 의사.

35살 짧은 생애가 국악 칸타타 '흘; 들풀처럼, 불꽃처럼'으로 되살아났습니다.

무대는 남편 김원봉의 품에 안겨 숨을 거두던 장면에서 시작해, 의열단과 조선의용대 부녀복무단장을 맡아 청춘을 불사르던 시간으로 거슬러 갑니다.

["일어서라 풀아, 이 세상 숨소리 빗물로 쏟아지면."]

국악 선율 위에 성악과 합창이 겹치며, 절망과 희망이 교차하는 순간들이 하나의 서사처럼 이어집니다.

[김미진/'박차정' 역 배우 : "여성 독립운동가로 박차정이라는 인물이 있으니 이 인물에 대해 조금 더 생각해 보시고 우리 동네에, 우리 지역에 이런 인물이 있었구나…."]

이번 공연은 188명의 연주자가 무대를 채웠습니다.

특히 여성 독립운동가를 다루는 만큼 내로라하는 여성 예술가들이 작품에 힘을 보탰습니다.

[계성원/예술감독 : "부산을 대표하는 강은교 시인께서 직접 시를 써 주시고 또 이신우 작곡가께서 곡을 써 주셨는데 가사와 시, 멜로디가 어떻게 잘 어우러지는지 감상하시면 더 깊은 감동이…."]

들풀처럼 꺾이지 않고 불꽃처럼 타오른 여성 독립운동가의 삶.

그 뜨거운 울림이 80주년을 맞은 광복절 연휴 관객들에게 진한 여운을 남겼습니다.

KBS 뉴스 최위지입니다.

촬영기자:김기태/영상편집:김종수
최위지
최위지 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 ‘노딜 회담’…“합의 여부는 젤렌스키에 <br>달려”

트럼프·푸틴 ‘노딜 회담’…“합의 여부는 젤렌스키에 달려”
젤렌스키 18일 방미…회담 승자는 푸틴?

젤렌스키 18일 방미…회담 승자는 푸틴?
‘집사’ 김예성 구속…“김건희, <br>10원도 돌려받는 성격”

‘집사’ 김예성 구속…“김건희, 10원도 돌려받는 성격”
윤 전 대통령 실명? “사실과 달라” vs “진단서 제출”

윤 전 대통령 실명? “사실과 달라” vs “진단서 제출”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.