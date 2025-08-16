전북현대, 대구FC 상대 3대 0 승리…22경기 무패 행진
입력 2025.08.16 (21:50) 수정 2025.08.16 (21:55)
전북 현대가 오늘(16), 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 26라운드 경기에서 대구FC를 3대 0으로 제압하며 리그 1위 독주 체제를 굳혔습니다.
전반, 콤파뇨 선수의 선취골에 이어 후반 콤파뇨, 전진우 선수가 잇따라 쐐기 골을 넣으며 승부의 마침표를 찍었습니다.
오늘 승리로 전북은 22경기 무패 기록을 세우며 명실상부 K리그 최강자임을 증명했습니다.
