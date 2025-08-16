충남 예산서 승합차 3대 부딪혀…2명 사망
입력 2025.08.16 (21:51) 수정 2025.08.16 (22:23)
오늘(16일) 오후 4시 10분쯤 충남 예산군 응봉면의 한 도로를 달리던 승합차 3대가 잇따라 부딪혔습니다.
이 사고로 차 안에 타고 있던 2명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 숨졌고 4명이 다쳤습니다.
이들은 모두 인근 공사 현장에서 작업을 마치고 돌아오던 길인 것으로 전해졌습니다.
또 차량 운전자들이 술을 마시지는 않은 것으로 확인됐습니다.
경찰은 승합차 한 대가 옆으로 넘어지면서 앞뒤에서 달리던 다른 승합차 두 대와 부딪혀 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 충남 예산소방서 제공]
입력 2025-08-16 21:51:11
수정2025-08-16 22:23:44
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr
-
