충남 예산서 승합차 3대 부딪혀…2명 사망

오늘(16일) 오후 4시 10분쯤 충남 예산군 응봉면의 한 도로를 달리던 승합차 3대가 잇따라 부딪혔습니다.



이 사고로 차 안에 타고 있던 2명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 숨졌고 4명이 다쳤습니다.



이들은 모두 인근 공사 현장에서 작업을 마치고 돌아오던 길인 것으로 전해졌습니다.



또 차량 운전자들이 술을 마시지는 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰은 승합차 한 대가 옆으로 넘어지면서 앞뒤에서 달리던 다른 승합차 두 대와 부딪혀 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 충남 예산소방서 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!