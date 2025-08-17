무더위 계속…인천·경기 북부·강원 중·북부 비

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 일요일인 오늘도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



낮 최고기온은 광주와 대구 34도, 서울이 31도 등 전국이 28도에서 35도로 어제와 비슷하겠고, 대부분 지역의 체감온도는 33도 안팎까지 올라 무덥겠습니다.



오늘 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠지만, 중부지방은 대체로 흐린 가운데 비가 오는 곳이 있겠습니다.



오전부터 내일까지 인천과 경기 북부, 강원 중·북부 지역에는 10에서 60mm의 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



