뉴스광장

무더위 계속…수도권·강원 산발적 비 [7시 날씨]

입력 2025.08.17 (07:10) 수정 2025.08.17 (08:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘15명 사상’ 다세대 주택 방화 피의자 구속

‘15명 사상’ 다세대 주택 방화 피의자 구속
클로징

클로징

다음
휴일인 오늘도 무더위는 계속됩니다.

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 발효 중입니다.

남부지방은 볕이 강하게 내리쬐면서 순천과 경산의 낮 기온 35도까지 오르겠습니다.

오늘과 내일 수도권과 강원 지역은 흐리고 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

내일까지 10~60mm의 비가 예상됩니다.

서쪽 지역에는 안개가 끼어있습니다.

이 시각 강진의 모습입니다.

가시거리가 100m 안팎에 머물러있습니다.

해안 지역은 시야 확보가 어려운 곳이 많아서 속도를 줄여 천천히 운전하셔야겠습니다.

기온이 오르면서 안개는 차차 걷히겠습니다.

오전까지 강원 영동에는 바람이 강하게 불겠습니다.

열대야가 나타나면서 후텁지근했습니다.

낮 기온은 서울 31도, 강릉 34도, 광주와 대구 34도로 찜통더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 밤낮을 가리지 않는 무더위는 계속되겠습니다.

배혜지 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 무더위 계속…수도권·강원 산발적 비 [7시 날씨]
    • 입력 2025-08-17 07:10:40
    • 수정2025-08-17 08:04:52
    뉴스광장
휴일인 오늘도 무더위는 계속됩니다.

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 발효 중입니다.

남부지방은 볕이 강하게 내리쬐면서 순천과 경산의 낮 기온 35도까지 오르겠습니다.

오늘과 내일 수도권과 강원 지역은 흐리고 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

내일까지 10~60mm의 비가 예상됩니다.

서쪽 지역에는 안개가 끼어있습니다.

이 시각 강진의 모습입니다.

가시거리가 100m 안팎에 머물러있습니다.

해안 지역은 시야 확보가 어려운 곳이 많아서 속도를 줄여 천천히 운전하셔야겠습니다.

기온이 오르면서 안개는 차차 걷히겠습니다.

오전까지 강원 영동에는 바람이 강하게 불겠습니다.

열대야가 나타나면서 후텁지근했습니다.

낮 기온은 서울 31도, 강릉 34도, 광주와 대구 34도로 찜통더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 밤낮을 가리지 않는 무더위는 계속되겠습니다.

배혜지 기상캐스터/그래픽:김유진
배혜지
배혜지 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘집사’ 김예성 구속…“김건희, 10원도 돌려받는 성격”

‘집사’ 김예성 구속…“김건희, 10원도 돌려받는 성격”
“트럼프, 젤렌스키와 회담 <br>잘되면 22일까지 3자 회담 원해”

“트럼프, 젤렌스키와 회담 잘되면 22일까지 3자 회담 원해”
푸틴 “트럼프와 회담 시기적절하고 매우 유용”

푸틴 “트럼프와 회담 시기적절하고 매우 유용”
무더위 계속…수도권·강원 <br>산발적 비

무더위 계속…수도권·강원 산발적 비
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.