“트럼프, 젤렌스키와 회담 잘되면 22일까지 3자 회담 원해”

입력 2025.08.17 (07:21) 수정 2025.08.17 (07:33)

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담이 잘 진행되는 것을 전제로 자신과 젤렌스키 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 3자 회담을 마련하길 원한다고 밝혔습니다.

미 CNN 방송은 트럼프 대통령은 유럽 정상들에게 이같이 말했으며, 자신의 3자 회담 마련 시한을 다음 금요일, 즉 22일로 설정했다고 보도했습니다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회담 이후 젤렌스키 대통령뿐 아니라 유럽 정상들과 전화하고 회담 내용을 전달했는데, 이 통화에서 이런 내용을 전달한 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에도 젤렌스키 대통령이 18일 백악관을 방문해 자신과 회담할 예정이라는 것을 확인하면서 “모든 일이 잘 진행된다면 이후 푸틴 대통령과의 회담 일정도 잡을 것”이라고 밝힌 바 있습니다.

CNN은 아울러 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 18일 백악관 회담에 유럽 정상이 한 명 이상 참석할 것으로 유럽 당국자들이 예상하고 있다고 전했습니다.

다만, 유럽 정상 가운데 누가 이 회담에 참석할지는 아직 확정되지는 않은 상태입니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

최영윤
최영윤 기자

