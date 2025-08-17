김민재, 단 10분 소화…뮌헨, 슈퍼컵서 슈투트가르트에 2-1 승

이적설이 이어지는 김민재가 소속팀 독일프로축구 바이에른 뮌헨의 올 시즌 첫 공식전에서 경기 막판 단 10분만 소화한 가운데 뮌헨은 2025 독일축구리그(DFL·분데스리가) 슈퍼컵에서 슈투트가르트를 꺾었다.



뮌헨은 17일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 메르세데스 벤츠 아레나에서 열린 2025 DFL 슈퍼컵에서 슈투트가르트를 2-1로 제압하고 우승 트로피를 들어 올렸다.



슈퍼컵은 직전 시즌 독일프로축구 분데스리가 우승팀과 독일축구협회(DFB) 포칼 우승팀이 단판으로 맞붙는 대회다.



올해는 지난 시즌 2년 만에 리그 패권을 탈환한 뮌헨과 DFB 포칼 결승에서 3부 리그 팀 아르미니아 빌레펠트를 4-2로 물리치고 우승한 슈투트가르트가 슈퍼컵에서 맞붙었다.



뮌헨은 전반 18분 해리 케인의 선제골로 앞서 나갔다.



마이클 올리세가 전방으로 살짝 띄운 패스를 슈투트가르트의 센터백 루카 하케츠가 제대로 처리하지 못한 사이 케인이 골대 정면 페널티 지역에서 슬라이딩하며 오른발로 차 넣어 골망을 흔들었다.



뮌헨은 후반 32분 오른쪽 페널티 지역 세르주 그나브리의 크로스에 이어 루이스 디아스의 문전 헤더로 추가골을 터뜨렸다.



뮌헨이 2-0으로 앞선 후반 35분, 벤치를 지키던 김민재는 다요 우파메카노 대신 투입돼 경기가 끝날 때까지 약 10분을 뛰는 데 그쳤다.



독일에서는 뮌헨이 김민재를 처분하려 한다는 보도가 나오고 있다.



지난 시즌 주전 센터백 자리를 되찾은 듯했던 김민재는 시즌 막판 아킬레스건 부상으로 휴식했다.



그는 올 시즌을 앞두고는 프리 시즌 경기에서 교체로 투입되거나 10대 유망주들과 친선경기에 나서면서 치열한 주전 경쟁을 다시 펼쳐야 할 것으로 보인다.



뮌헨은 후반 추가 시간 슈투트가르트의 스로인 상황에서 체마 안드레스가 머리로 연결한 공이 제이미 레벨링의 헤더로 이어지면서 만회골을 내줬으나 추가 실점은 막아 슈퍼컵 트로피를 들어 올렸다.



슈퍼컵을 시작으로 2025-2026시즌 첫발을 뗀 뮌헨은 오는 23일 라이프치히와 분데스리가 개막전을 치른다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



