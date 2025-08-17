해외축구

LAFC 손흥민, 이적 후 첫 선발 출전…뉴잉글랜드 원정 출격 대기

입력 2025.08.17 (08:01) 수정 2025.08.17 (08:09)

미국 메이저리그사커(MLS) 무대로 옮긴 손흥민이 입단 후 두 번째 경기 만에 선발 출전해 데뷔골에 도전합니다.

LAFC는 오늘(17일, 한국시간) 오전 열릴 MLS 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 손흥민을 선발 명단에 올렸습니다.

앞서 지난 10일 시카고 원정에서 후반전 교체 투입돼 데뷔전을 치른 손흥민은 팀의 동점골을 만드는 노련한 페널티킥 유도로 활약을 펼쳤습니다.

당시 손흥민은 후반전 30여 분간 그라운드를 누볐지만, 이번엔 선발로 나서 미국 무대 데뷔골에 도전합니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
김화영
김화영 기자

