서울 마포구 아파트서 화재…소방 대응 1단계 발령

오늘(17일) 오전 8시 20분쯤 서울 마포구 창전동의 한 아파트 14층에서 불이 났습니다.



이 불로 연기를 마신 주민들이 구조됐고, 소방 당국이 인명 피해를 확인하고 있습니다.



소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 화재를 진압하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



