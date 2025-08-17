서울 마포구 아파트서 화재…소방 대응 1단계 발령
입력 2025.08.17 (09:20) 수정 2025.08.17 (09:24)
오늘(17일) 오전 8시 20분쯤 서울 마포구 창전동의 한 아파트 14층에서 불이 났습니다.
이 불로 연기를 마신 주민들이 구조됐고, 소방 당국이 인명 피해를 확인하고 있습니다.
소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 화재를 진압하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
- 서울 마포구 아파트서 화재…소방 대응 1단계 발령
- 입력 2025-08-17 09:20:52
- 수정2025-08-17 09:24:56
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr최혜림 기자의 기사 모음
