전국 대부분 폭염특보…수도권·강원 중북부 비

전국 대부분 지방에 폭염 특보가 내려진 가운데 일요일인 오늘도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



낮 최고기온은 광주와 대구 34도, 서울이 31도 등 전국이 33도 안팎으로 어제와 비슷하겠습니다.



오늘 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠지만, 중부지방은 비가 오는 곳이 있겠습니다.



예상 강수량은 서울과 인천, 경기, 강원 중북부 내륙과 산지에 10에서 60mm가량입니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



내일도 중부지방은 비가 오는 곳이 있겠고, 남부지방은 점차 맑아지겠습니다.



