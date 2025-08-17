닛케이 “일본, 아프리카 국가들과 FTA 체결 방안 검토”

일본 정부가 아프리카 국가들과 자유무역협정(FTA) 체결을 검토할 계획이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 오늘(17일) 보도했습니다.



일본 정부는 오는 20일부터 22일까지 요코하마에서 열리는 제9회 아프리카개발회의(TICAD)에서 이런 계획을 발표할 전망이라고 이 신문은 전했습니다.



이와 관련해 일본은 산· 학 ·관이 참여하는 검토 전담 조직을 설치해 약 2년 동안 경제협력 효과와 과제 등을 검증할 방침입니다.



일본은 우선 케냐 등 동부 아프리카 8개국으로 구성된 동아프리카공동체(EAC)를 협상 후보로 염두에 두고 있는 것으로 전해졌습니다.



닛케이는 “아프리카 전체와 FTA를 체결하는 게 일본 정부의 최종 목표”라면서 “각국 관세를 철폐해 아프리카 진출을 도모하는 일본 기업의 비즈니스 환경을 정돈하려는 것”이라고 전했습니다.



TICAD는 일본 정부가 주도해 유엔 등과 함께 1993년부터 아프리카 각국 정상 등 대표급을 초대해 개최해온 회의로, 원래 5년마다 열리다가 현재는 3년 주기로 열리고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 일본 외무성 홈피 캡처]



