경남 산청서 물놀이하던 30대 남성 물에 빠져 숨져
입력 2025.08.17 (10:14) 수정 2025.08.17 (10:24)
계곡에서 물놀이하던 30대 남성이 물에 빠져 숨졌습니다.
어제(16일) 오후 4시 반쯤 경남 산청군의 한 계곡에서 물놀이를 하던 30대 남성이 물에 휩쓸린 뒤 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받고 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰과 소방 당국은 숨진 남성이 물놀이를 즐기던 중 미끄러진 것으로 보고 목격자들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
계곡에서 물놀이하던 30대 남성이 물에 빠져 숨졌습니다.
