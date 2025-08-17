경남 산청서 물놀이하던 30대 남성 물에 빠져 숨져

계곡에서 물놀이하던 30대 남성이 물에 빠져 숨졌습니다.



어제(16일) 오후 4시 반쯤 경남 산청군의 한 계곡에서 물놀이를 하던 30대 남성이 물에 휩쓸린 뒤 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받고 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰과 소방 당국은 숨진 남성이 물놀이를 즐기던 중 미끄러진 것으로 보고 목격자들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!