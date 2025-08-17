사회

경남 산청서 물놀이하던 30대 남성 물에 빠져 숨져

입력 2025.08.17 (10:14) 수정 2025.08.17 (10:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

계곡에서 물놀이하던 30대 남성이 물에 빠져 숨졌습니다.

어제(16일) 오후 4시 반쯤 경남 산청군의 한 계곡에서 물놀이를 하던 30대 남성이 물에 휩쓸린 뒤 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받고 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

경찰과 소방 당국은 숨진 남성이 물놀이를 즐기던 중 미끄러진 것으로 보고 목격자들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경남 산청서 물놀이하던 30대 남성 물에 빠져 숨져
    • 입력 2025-08-17 10:14:27
    • 수정2025-08-17 10:24:57
    사회
계곡에서 물놀이하던 30대 남성이 물에 빠져 숨졌습니다.

어제(16일) 오후 4시 반쯤 경남 산청군의 한 계곡에서 물놀이를 하던 30대 남성이 물에 휩쓸린 뒤 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받고 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

경찰과 소방 당국은 숨진 남성이 물놀이를 즐기던 중 미끄러진 것으로 보고 목격자들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
문그린
문그린

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 마포구 아파트 화재로 2명 사망…소방 대응 <br>1단계

서울 마포구 아파트 화재로 2명 사망…소방 대응 1단계
‘집사’ 김예성 구속…“김건희, <br>10원도 돌려받는 성격”

‘집사’ 김예성 구속…“김건희, 10원도 돌려받는 성격”
석유화학 가동률 내리막…새판짜기 정부 대책 곧 발표

석유화학 가동률 내리막…새판짜기 정부 대책 곧 발표
“‘안미경중’ 유효기간 끝났다…이제는 ‘자력자강’의 시대”

“‘안미경중’ 유효기간 끝났다…이제는 ‘자력자강’의 시대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.