경기 화성시 상가 주택서 불…60대 남성 숨져

입력 2025.08.17 (11:06) 수정 2025.08.17 (11:20)

오늘(17일) 오전 9시 40분쯤 경기도 화성시 팔탄면의 한 상가 주택에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.

이 불로 주민인 60대 남성이 숨졌고, 4명이 대피했습니다.

소방 당국은 "건물 3층에 불이 나 사람 1명이 떨어졌다"는 신고 내용을 토대로 화재 경위를 조사하고 있습니다.

오늘(17일) 오전 9시 40분쯤 경기도 화성시 팔탄면의 한 상가 주택에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.

이 불로 주민인 60대 남성이 숨졌고, 4명이 대피했습니다.

소방 당국은 "건물 3층에 불이 나 사람 1명이 떨어졌다"는 신고 내용을 토대로 화재 경위를 조사하고 있습니다.

