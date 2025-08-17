경기 화성시 상가 주택서 불…60대 남성 숨져
입력 2025.08.17 (11:06) 수정 2025.08.17 (11:20)
오늘(17일) 오전 9시 40분쯤 경기도 화성시 팔탄면의 한 상가 주택에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 주민인 60대 남성이 숨졌고, 4명이 대피했습니다.
소방 당국은 "건물 3층에 불이 나 사람 1명이 떨어졌다"는 신고 내용을 토대로 화재 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기남부소방재난본부 제공]
경기 화성시 상가 주택서 불…60대 남성 숨져
입력 2025-08-17 11:06:06
수정2025-08-17 11:20:20
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr
