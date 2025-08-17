무주택가구 절반 수도권에…서울 무주택 비중 상승세

국내 무주택 가구의 절반 이상이 수도권에 사는 거로 나타났습니다.



무주택 가구는 구성원 전체가 집을 소유하지 않고, 전세나 월세를 사는 경우를 의미합니다.



통계청 국가통계포털에 따르면, 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만여 가구입니다.



이 중 506만여 가구가 서울·경기·인천 등 수도권이었습니다.



경기 지역이 238만여 가구로 가장 많았습니다. 서울이 214만여 가구로 뒤를 이었습니다.



서울은 17개 시도 중 유일하게 무주택 가구 비율이 절반을 넘었습니다. 2023년 서울 무주택 가구는 전체의 51.7%입니다.



이 비율은 2021년 51.2%, 2022년 51.4%에 이어 2023년까지 2년 연속 상승한 수치입니다.



다른 16개 시도는 모두 50%를 밑돌았습니다.



한편, 올해 월세 거래량도 지난달에 100만 건을 넘어섰습니다.



7월까지 확정일자를 받은 전국 주택 임대차 계약 가운데 월세를 낀 계약은 105만 6천898건으로 집계됐습니다.



1~7월 월세 거래량은 2022년 84만 3천78건, 2023년 83만 8천773건, 지난해 83만 2천102건으로 100만 건을 넘은 건 2010년 관련 통계 작성이 시작된 이후 처음입니다.



월세 거래가 늘면서, 전국 전세 비중은 올해 38.1%로 역대 처음으로 30%대까지 떨어졌습니다.



서울은 월세와 전세의 비중이 각각 64.1%, 35.9%로 월세와 전세 격차가 더 컸습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!