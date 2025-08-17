정치

올해 상반기 군 인터넷 대상 해킹 시도 9천 건 돌파…“북한 공격 다수 추정”

입력 2025.08.17 (11:46) 수정 2025.08.17 (12:08)

올해 상반기 군 인터넷을 겨냥한 사이버 침해 시도가 9천 건을 넘어, 5년새 가장 많았던 것으로 파악됐습니다.

오늘(17일) 국회 국방위원회 소속인 유용원 국민의힘 의원이 사이버작전사령부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 전반기 군 인터넷 대상 사이버 침해 시도 건수는 총 9,262건으로 집계됐습니다.

이중 홈페이지 침해 시도가 9,193건, 해킹 메일이 69건이었고 악성코드는 없었습니다.

전반기 기준 사이버 침해 시도는 ▲2021년 6,146건 ▲2022년 4,943건 ▲2023년 6,805건 ▲2024년 6,401건 등이었다가 올해 크게 늘어났습니다.

이에 대해 사이버사령부는 “침해 시도 세력들을 정확히 특정할 수는 없으나 경유지 IP 국가와 침해 시도에 사용된 각 IP 간의 연관성을 비춰볼 때 북한에 의한 공격이 다수를 이루는 것으로 추정된다”며 “군은 대응체계 고도화를 통해 확고한 사이버 대비 태세를 유지하고 있다”고 설명했습니다.

다만 유 의원은 최근 전쟁 양상이 사이버전으로 확장되는 가운데 군 인터넷 대상 사이버 침해시도가 역대 최고치를 기록했다는 사실 자체가 매우 심각한 경고 신호라고 지적했습니다.

유 의원은 “군의 온라인망은 단 한 차례의 침투만으로도 지휘, 통제 체계와 핵심 정보자산에 치명적 피해를 초래할 수 있다”며 “사이버 위협에 범정부 차원에서 대응하기 위해 ‘대통령 직속 사이버안보 컨트롤타워 설치’ 등 관련 법령 정비에도 나서야 한다”고 말했습니다.

아울러 방산업체가 사이버 공격에 의한 침해를 받고 군에 신고하는 사례도 꾸준히 있는 것으로 파악됐는데, 신고 건수는 각각 2021년 5건, 2022년 2건, 2023년 4건, 2024년 16건으로 집계됐습니다.

양민철
양민철 기자

