정치

민주당 “국민의힘, 평화 두렵나…대북 망언 중단하라”

입력 2025.08.17 (11:46) 수정 2025.08.17 (12:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 국민의힘을 향해 한반도 평화를 방해한다며 강도 높은 비판을 내놨습니다.

문금주 원내대변인은 오늘(17일) 국회 소통관 브리핑에서 “국민의힘이 이재명 대통령의 경축사를 ‘개꿈’이라고 힐난했다”며 “평화가 두려운 것이냐, 아니면 갈등을 통해 얻고자 하는 것이 있느냐”고 반문했습니다.

문 대변인은 “금강산 관광을 폐지한 이명박, 개성공단을 폐쇄한 박근혜, 무인기를 침투시킨 윤석열까지 배출한 국민의힘이 참 뻔뻔하다”며 “긴장과 갈등을 조장해 당리당략을 취하려 든 국민의힘은 대북 문제에 대해 입을 열 최소한의 자격도 없다”고 강조했습니다.

이어 “국민께서는 평화와 화합, 공존공영을 바란다”며 “국민의힘이 공당이라면 망언을 중단하고 대북 군사도발과 안보 불안을 야기한 데 먼저 사과해야 한다”고 요구했습니다.

문 대변인은 “역대 민주당 정부는 금강산 관광과 개성공단, 남북미 정상의 판문점 첫 만남 등 한반도의 평화를 위해 최선을 다해왔다”며 “국민주권정부도 한반도 평화를 위해 평화적 방법을 통해 최선을 다하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “북한과의 긴장 관계를 유지하고 갈등을 조장해 제2, 제3의 북풍, 총풍을 일으키기 위해 앞장서 온 국민의힘은 부끄러움을 알고 제발 자중하라”고 촉구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “국민의힘, 평화 두렵나…대북 망언 중단하라”
    • 입력 2025-08-17 11:46:49
    • 수정2025-08-17 12:13:41
    정치
더불어민주당이 국민의힘을 향해 한반도 평화를 방해한다며 강도 높은 비판을 내놨습니다.

문금주 원내대변인은 오늘(17일) 국회 소통관 브리핑에서 “국민의힘이 이재명 대통령의 경축사를 ‘개꿈’이라고 힐난했다”며 “평화가 두려운 것이냐, 아니면 갈등을 통해 얻고자 하는 것이 있느냐”고 반문했습니다.

문 대변인은 “금강산 관광을 폐지한 이명박, 개성공단을 폐쇄한 박근혜, 무인기를 침투시킨 윤석열까지 배출한 국민의힘이 참 뻔뻔하다”며 “긴장과 갈등을 조장해 당리당략을 취하려 든 국민의힘은 대북 문제에 대해 입을 열 최소한의 자격도 없다”고 강조했습니다.

이어 “국민께서는 평화와 화합, 공존공영을 바란다”며 “국민의힘이 공당이라면 망언을 중단하고 대북 군사도발과 안보 불안을 야기한 데 먼저 사과해야 한다”고 요구했습니다.

문 대변인은 “역대 민주당 정부는 금강산 관광과 개성공단, 남북미 정상의 판문점 첫 만남 등 한반도의 평화를 위해 최선을 다해왔다”며 “국민주권정부도 한반도 평화를 위해 평화적 방법을 통해 최선을 다하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “북한과의 긴장 관계를 유지하고 갈등을 조장해 제2, 제3의 북풍, 총풍을 일으키기 위해 앞장서 온 국민의힘은 부끄러움을 알고 제발 자중하라”고 촉구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 내일 출석 조사…집사는 구속

김건희 내일 출석 조사…집사는 구속
서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망

서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망
“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나

“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나
정부가 낼 ‘국채 이자’ 올해 30조 원 넘을 듯

정부가 낼 ‘국채 이자’ 올해 30조 원 넘을 듯
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.