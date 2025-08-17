전국 대부분 폭염특보…수도권·강원 중북부 비

일요일인 오늘 남부지방은 대체로 맑겠지만, 중부지방은 대체로 흐린가운데 비가 오는 곳이 있겠습니다.



오늘과 내일 인천과 경기북부, 강원 중북부 내륙과 산지에 10에서 60mm가량 비가 오겠고, 내일은 서울과 경기 남부에도 비가 이어지겠습니다.



전국 대부분 지방에 폭염 특보가 내려진 가운데 낮 최고기온은 광주와 대구 34도, 대전 33, 서울 31도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



내일 수도권과 강원지방은 비가 이어지겠고, 남부지방은 구름만 많이 끼겠습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!