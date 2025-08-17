전국 대부분 폭염특보…수도권·강원 중북부 비

오늘과 내일 남부지방은 대체로 맑겠지만 중부지방은 대체로 흐린 가운데 비가 오는 곳이 있겠습니다.



내일까지 인천과 경기 북부, 강원 중북부 내륙과 산지에는 10에서 60mm가량 비가 내리겠고, 내일은 서울과 경기 남부에도 비가 오는 곳이 있겠습니다.



수도권과 강원지방의 비는 내일 오후까지 이어지겠습니다.



서울 등 전국 대부분 지방에는 폭염특보가 발효 중입니다.



내일 아침 기온은 서울이 26도 등 전국이 21도에서 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 기온도 서울이 31도 등 전국이 29도에서 34도로 오늘과 비슷해 무덥겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



