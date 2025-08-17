정치

국민의힘 “특검, 정권 친위부대 전락…끝까지 싸우겠다”

입력 2025.08.17 (14:38) 수정 2025.08.17 (14:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 당사 압수수색 시도에 대해 “정권의 친위부대로 전락한 정치 특검”이라며 강하게 비판했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(17일) 논평을 통해 “특검의 국민의힘 중앙당사 압수수색은 헌정질서를 짓밟은 초유의 사태였다”며 “야당의 심장을 겨누는 폭거를 또다시 강행한다면 국민과 끝까지 싸우겠다”고 밝혔습니다.

최 수석대변인은 “이춘석 사태, 조국·윤미향 사면이라는 몰염치한 ‘정치 거래’에 민심은 들끓고 있다”며 “이런 판국에 특검까지 앞세워 야당을 탄압한다고 성난 민심이 진정되겠냐”고 따져물었습니다.

그러면서 “민주주의를 파괴하고 민심을 짓밟는 정권은 반드시 국민의 준엄한 심판을 받을 것입니다. 결연한 의지로 이 정권의 폭정을 막아내고, 자유민주주의를 반드시 지켜내겠다”고 덧붙였습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 당내 공지를 통해 특검의 추가 압수수색에 대비해 내일 오전 8시부터 의원들이 국회 경내에서 대기하도록 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “특검, 정권 친위부대 전락…끝까지 싸우겠다”
    • 입력 2025-08-17 14:38:37
    • 수정2025-08-17 14:39:07
    정치
국민의힘은 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 당사 압수수색 시도에 대해 “정권의 친위부대로 전락한 정치 특검”이라며 강하게 비판했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(17일) 논평을 통해 “특검의 국민의힘 중앙당사 압수수색은 헌정질서를 짓밟은 초유의 사태였다”며 “야당의 심장을 겨누는 폭거를 또다시 강행한다면 국민과 끝까지 싸우겠다”고 밝혔습니다.

최 수석대변인은 “이춘석 사태, 조국·윤미향 사면이라는 몰염치한 ‘정치 거래’에 민심은 들끓고 있다”며 “이런 판국에 특검까지 앞세워 야당을 탄압한다고 성난 민심이 진정되겠냐”고 따져물었습니다.

그러면서 “민주주의를 파괴하고 민심을 짓밟는 정권은 반드시 국민의 준엄한 심판을 받을 것입니다. 결연한 의지로 이 정권의 폭정을 막아내고, 자유민주주의를 반드시 지켜내겠다”고 덧붙였습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 당내 공지를 통해 특검의 추가 압수수색에 대비해 내일 오전 8시부터 의원들이 국회 경내에서 대기하도록 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이유민
이유민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 <br>가능”

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 가능”
김건희 내일 출석 조사…집사는 구속

김건희 내일 출석 조사…집사는 구속
서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망

서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망
“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나

“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.