국민의힘 “특검, 정권 친위부대 전락…끝까지 싸우겠다”

국민의힘은 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 당사 압수수색 시도에 대해 “정권의 친위부대로 전락한 정치 특검”이라며 강하게 비판했습니다.



국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(17일) 논평을 통해 “특검의 국민의힘 중앙당사 압수수색은 헌정질서를 짓밟은 초유의 사태였다”며 “야당의 심장을 겨누는 폭거를 또다시 강행한다면 국민과 끝까지 싸우겠다”고 밝혔습니다.



최 수석대변인은 “이춘석 사태, 조국·윤미향 사면이라는 몰염치한 ‘정치 거래’에 민심은 들끓고 있다”며 “이런 판국에 특검까지 앞세워 야당을 탄압한다고 성난 민심이 진정되겠냐”고 따져물었습니다.



그러면서 “민주주의를 파괴하고 민심을 짓밟는 정권은 반드시 국민의 준엄한 심판을 받을 것입니다. 결연한 의지로 이 정권의 폭정을 막아내고, 자유민주주의를 반드시 지켜내겠다”고 덧붙였습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 당내 공지를 통해 특검의 추가 압수수색에 대비해 내일 오전 8시부터 의원들이 국회 경내에서 대기하도록 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!