이재명 대통령, 영화 ‘독립군’ 감상…“광복 80주년 기념” [지금뉴스]

입력 2025.08.17 (14:40)

이재명 대통령은 오늘(17일) 광복 80주년을 기념해 국민과 함께 영화 '독립군:끝나지 않은 전쟁'을 감상했습니다.

김혜경 여사도 동반 관람했습니다.

앞서 이 대통령은 어제(16일) 자신의 페이스북 계정을 통해 영화를 함께 볼 국민들을 모집했습니다.

이 대통령은 "우리가 누리는 번영과 자유의 근간에는 해방에 대한 불굴의 의지, 주권 회복의 강렬한 희망으로 자신을 불살랐던 수많은 무명의 영웅들이 존재한다"며 "그 희생과 헌신을 되새기며 광복 80주년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해 달라"고 말했습니다.

'독립군'은 다큐멘터리 영화로, 홍범도 장군의 독립전쟁 현장을 따라가며 대한민국 국군의 뿌리를 되짚는 내용을 담았습니다.

이 대통령의 영화 관람 행사, 영상으로 준비했습니다.

공지·정정

