정치

이 대통령, 영화 ‘독립군’ 감상…국민 110여 명 동반 관람

입력 2025.08.17 (15:43) 수정 2025.08.17 (17:06)

이재명 대통령이 광복 80주년을 기념해 시민들과 함께 영화 '독립군'을 관람했습니다.

이 대통령은 오늘 김혜경 여사와 함께 서울 용산구의 한 영화관에서 영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'을 봤습니다.

오늘 영화 관람에는 연출을 맡은 문승욱 감독과 배우 조진웅 씨, 홍범도 장군 기념사업회 이사장인 박홍근 더불어민주당 의원, SNS 사전 추첨을 통해 뽑힌 시민 110여 명 등도 함께 했습니다.

상영 전 이 대통령 부부는 시민들과 인사를 나누며 기념사진을 촬영했습니다.

이 대통령은 영화관에 입장하며 정종민 CJ CGV 대표에게 "소비쿠폰 발행으로 관객이 좀 늘었느냐"고 묻기도 했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 광복 80주년에 의미 있는 영화를 국민들과 함께 관람하게 되어서 뜻깊다"면서 "홍범도 장군의 삶을 통해 대한민국의 토대가 어떤 희생과 헌신 위에 세워졌는지 깨닫고, 영화가 '지금 우리'에게 던지는 질문과 광복 80주년의 의미를 다시금 새기게 되길 기대한다고 밝혔다"고 전했습니다.

'독립군'은 다큐멘터리 영화로, 홍범도 장군의 독립전쟁 현장을 따라가며 대한민국 국군의 뿌리를 되짚는 내용을 담았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

