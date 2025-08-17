광복절날 평화의 소녀상에 우산 비닐 씌운 50대 적발

광복절날 평화의 소녀상에 비닐을 씌우는 행위를 한 50대가 적발됐습니다.



경기 안산상록경찰서는 A 씨를 입건 전 조사 중이라고 오늘(17일) 밝혔습니다.



A 씨는 광복절이었던 그제 밤 11시쯤 술에 취한 상태로 경기도 안산시 상록구 상록수역 앞 평화의 소녀상에 우산 비닐을 소녀상의 얼굴과 상반신에 씌우는 행위를 한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 사건 경위를 조사한 뒤 모욕죄 적용 가능 여부 등을 검토할 방침입니다.



[사진 출처 : 안산시 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!