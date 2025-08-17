조국, 내일 김대중 전 대통령 묘역 참배…정치 복귀 시동

광복절 특별사면으로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 내일(18일) 김대중 전 대통령 묘역 참배로 첫 공개 일정에 나섭니다.



조국혁신당은 조 전 대표가 내일 오후 2시 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 김 전 대통령 묘역을 참배할 예정이라고 오늘(17일) 밝혔습니다.



조 전 대표는 다만 이날 현충원에서 진행되는 김 전 대통령 서거 16주기 추모식에는 참석하지 않을 예정입니다.



조국 전 대표는 조만간 복당 신청서를 제출하며 정치 행보에 본격 나설 거로 보입니다.



앞서 조 전 대표는 지난해 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 혐의 등으로 대법원에서 유죄가 확정되면서 피선거권이 제한되자 혁신당을 탈당했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!