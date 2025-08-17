정치

김병기, 김형석 관장에 “반성은커녕 요설 항변…신속 파면해야”

입력 2025.08.17 (16:19) 수정 2025.08.17 (16:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 김병기 원내대표는 오늘(17일) 광복절 경축사 발언으로 논란이 된 김형석 독립기념관장의 신속 파면을 거듭 촉구했습니다.

김 원내대표는 오늘 페이스북을 통해 “김형석이 자신의 궤변 비판에 반성은커녕, 자신의 광복절 기념사는 광복을 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 지적하고. 국민 통합을 강조한 것이라고 항변했다”며 이같이 밝혔습니다.

이어 “백번 양보해 민간인이라면 ‘그럴 수도 있나’ 생각할 수 있겠지만, 김형석은 대한민국 독립을 왜곡하는 자들에게 독립운동의 숭고함을 설파해야 할 독립기념관장”이라고 꼬집었습니다.

김 원내대표는 “한마디로 요설”이라며 “정부는 이 자를 최대한 신속하게 파면시킬 것을 다시 한번 촉구한다”고 강조했습니다.

김 원내대표는 어제도 “독립운동을 부정하는 매국을 방치한다면, 누란의 위기 때 국민게 어떻게 국가를 위한 희생을 요구하고 누가 헌신하겠나”라면서 “순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 설 자격조차 없다”며 김 관장의 파면을 촉구했습니다.

앞서 김형석 독립기념관장은 광복 80주년 기념식에서 ‘광복은 연합국 승리로 얻은 선물’이라고 발언해 논란이 됐습니다.

김 관장은 오늘 보도자료를 통해 “광복절 기념사 내용은 광복을 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 지적하고 국민 통합을 강조한 것”이라며 “일부 언론에서 뒷부분은 모두 빼버린 채 ‘연합국의 승리로 광복이 됐다’는 인용 부분만 발췌해 내용을 왜곡보도했다”는 취지로 해명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김병기, 김형석 관장에 “반성은커녕 요설 항변…신속 파면해야”
    • 입력 2025-08-17 16:19:32
    • 수정2025-08-17 16:20:43
    정치
더불어민주당 김병기 원내대표는 오늘(17일) 광복절 경축사 발언으로 논란이 된 김형석 독립기념관장의 신속 파면을 거듭 촉구했습니다.

김 원내대표는 오늘 페이스북을 통해 “김형석이 자신의 궤변 비판에 반성은커녕, 자신의 광복절 기념사는 광복을 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 지적하고. 국민 통합을 강조한 것이라고 항변했다”며 이같이 밝혔습니다.

이어 “백번 양보해 민간인이라면 ‘그럴 수도 있나’ 생각할 수 있겠지만, 김형석은 대한민국 독립을 왜곡하는 자들에게 독립운동의 숭고함을 설파해야 할 독립기념관장”이라고 꼬집었습니다.

김 원내대표는 “한마디로 요설”이라며 “정부는 이 자를 최대한 신속하게 파면시킬 것을 다시 한번 촉구한다”고 강조했습니다.

김 원내대표는 어제도 “독립운동을 부정하는 매국을 방치한다면, 누란의 위기 때 국민게 어떻게 국가를 위한 희생을 요구하고 누가 헌신하겠나”라면서 “순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 설 자격조차 없다”며 김 관장의 파면을 촉구했습니다.

앞서 김형석 독립기념관장은 광복 80주년 기념식에서 ‘광복은 연합국 승리로 얻은 선물’이라고 발언해 논란이 됐습니다.

김 관장은 오늘 보도자료를 통해 “광복절 기념사 내용은 광복을 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 지적하고 국민 통합을 강조한 것”이라며 “일부 언론에서 뒷부분은 모두 빼버린 채 ‘연합국의 승리로 광복이 됐다’는 인용 부분만 발췌해 내용을 왜곡보도했다”는 취지로 해명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 <br>가능”

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 가능”
김건희특검, 김건희 여사·집사·건진법사 내일 한자리 소환

김건희특검, 김건희 여사·집사·건진법사 내일 한자리 소환
서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망

서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망
이태원 참사 당시 현장 지휘했던 소방관 실종…“우울증 앓았다”

이태원 참사 당시 현장 지휘했던 소방관 실종…“우울증 앓았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.