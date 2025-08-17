[LIVE] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
입력 2025.08.17 (16:28) 수정 2025.08.17 (16:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국민의힘 당대표를 뽑기 위한 두 번째 방송토론회가 오늘(17일) 열립니다.
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 4시 30분부터 서울 여의도 KBS에서 진행되는 방송토론회에 참석해 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안, 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 토론을 펼칠 예정입니다.
국민의힘 당 대표 후보자 방송토론회는 오늘 오후 4시 30분부터 90분간 KBS 1TV를 통해 생중계됩니다.
[LIVE] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
[유튜브 바로가기] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
https://www.youtube.com/watch?v=M1WrMEUOBsU
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 4시 30분부터 서울 여의도 KBS에서 진행되는 방송토론회에 참석해 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안, 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 토론을 펼칠 예정입니다.
국민의힘 당 대표 후보자 방송토론회는 오늘 오후 4시 30분부터 90분간 KBS 1TV를 통해 생중계됩니다.
[유튜브 바로가기] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
https://www.youtube.com/watch?v=M1WrMEUOBsU
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [LIVE] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
-
- 입력 2025-08-17 16:28:45
- 수정2025-08-17 16:29:10
국민의힘 당대표를 뽑기 위한 두 번째 방송토론회가 오늘(17일) 열립니다.
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 4시 30분부터 서울 여의도 KBS에서 진행되는 방송토론회에 참석해 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안, 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 토론을 펼칠 예정입니다.
국민의힘 당 대표 후보자 방송토론회는 오늘 오후 4시 30분부터 90분간 KBS 1TV를 통해 생중계됩니다.
[LIVE] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
[유튜브 바로가기] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
https://www.youtube.com/watch?v=M1WrMEUOBsU
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 4시 30분부터 서울 여의도 KBS에서 진행되는 방송토론회에 참석해 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안, 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 토론을 펼칠 예정입니다.
국민의힘 당 대표 후보자 방송토론회는 오늘 오후 4시 30분부터 90분간 KBS 1TV를 통해 생중계됩니다.
[유튜브 바로가기] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론
https://www.youtube.com/watch?v=M1WrMEUOBsU
-
-
최준혁 기자 chunn@kbs.co.kr최준혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.