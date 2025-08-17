[LIVE] 국민의힘 당대표 후보, ‘쇄신·전한길’ 두고 격돌…오늘 2차 TV 토론

국민의힘 당대표를 뽑기 위한 두 번째 방송토론회가 오늘(17일) 열립니다.국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 4시 30분부터 서울 여의도 KBS에서 진행되는 방송토론회에 참석해 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안, 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 토론을 펼칠 예정입니다.국민의힘 당 대표 후보자 방송토론회는 오늘 오후 4시 30분부터 90분간 KBS 1TV를 통해 생중계됩니다.