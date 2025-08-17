정치

방첩사령관 직무대행에 ‘학사장교’ 출신 편무삼 육군 준장

입력 2025.08.17 (17:46) 수정 2025.08.17 (17:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국군방첩사령부 사령관 직무대행에 육사 출신이 아닌 학사장교 출신의 편무삼 육군 준장이 발탁됐습니다.

국방부는 내일(18일)부로 방첩사령관 직무대리를 이경민 육군 소장에서 편 준장으로 교체할 예정이라고 오늘(17일) 밝혔습니다. 이에 이 소장은 육군으로 원대복귀 조치됩니다.

이와 관련해 국방부는 “(편 준장은) 현 시점에서 방첩사령부 조직 안정을 위한 적임자로, 방첩사령부와 관련된 현안 업무들을 안정적으로 추진할 것으로 기대한다”고 밝혔습니다.

원래 방첩사 참모장은 소장, 사령관은 중장 보직이었는데, 일각에서는 올 하반기 군 장성 정기인사에서 편 준장이 소장으로 진급한 뒤 사령관에 임명될 것이란 관측이 나옵니다. 이 경우 방첩사는 소장급 지휘 부대로 격하됩니다.

앞서 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 대국민보고대회에서 국방 분야 과제로 12·3 비상계엄에서 핵심적 역할을 수행한 방첩사의 폐지와 필수 기능 분산 이관을 발표한 바 있습니다.

편 준장은 공주고, 광주대 법학과를 졸업한 뒤 1995년 학사장교 26기로 임관했으며 제2작전사령부 작전처장 및 작전계획처장, 7공수여단장 등을 지낸 바 있습니다. 현재는 서울대학교에서 정책연수를 진행 중이었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 방첩사령관 직무대행에 ‘학사장교’ 출신 편무삼 육군 준장
    • 입력 2025-08-17 17:46:56
    • 수정2025-08-17 17:48:05
    정치
국군방첩사령부 사령관 직무대행에 육사 출신이 아닌 학사장교 출신의 편무삼 육군 준장이 발탁됐습니다.

국방부는 내일(18일)부로 방첩사령관 직무대리를 이경민 육군 소장에서 편 준장으로 교체할 예정이라고 오늘(17일) 밝혔습니다. 이에 이 소장은 육군으로 원대복귀 조치됩니다.

이와 관련해 국방부는 “(편 준장은) 현 시점에서 방첩사령부 조직 안정을 위한 적임자로, 방첩사령부와 관련된 현안 업무들을 안정적으로 추진할 것으로 기대한다”고 밝혔습니다.

원래 방첩사 참모장은 소장, 사령관은 중장 보직이었는데, 일각에서는 올 하반기 군 장성 정기인사에서 편 준장이 소장으로 진급한 뒤 사령관에 임명될 것이란 관측이 나옵니다. 이 경우 방첩사는 소장급 지휘 부대로 격하됩니다.

앞서 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 대국민보고대회에서 국방 분야 과제로 12·3 비상계엄에서 핵심적 역할을 수행한 방첩사의 폐지와 필수 기능 분산 이관을 발표한 바 있습니다.

편 준장은 공주고, 광주대 법학과를 졸업한 뒤 1995년 학사장교 26기로 임관했으며 제2작전사령부 작전처장 및 작전계획처장, 7공수여단장 등을 지낸 바 있습니다. 현재는 서울대학교에서 정책연수를 진행 중이었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
양민철
양민철 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 <br>가능”

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 가능”
국민의힘 당대표 후보 2차 TV 토론…“윤 전 대통령 버려야” vs “내부 분열이 문제”

국민의힘 당대표 후보 2차 TV 토론…“윤 전 대통령 버려야” vs “내부 분열이 문제”
김건희특검, 김건희 여사·집사·건진법사 내일 한자리 소환

김건희특검, 김건희 여사·집사·건진법사 내일 한자리 소환
서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망

서울 마포 아파트에 큰불…2명 사망
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.