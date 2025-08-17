대부분 지역 폭염특보…전국, 다시 무더위

현재 남부지방과 동해안 일대를 중심으로 폭염경보가, 중부지방을 중심으로 폭염주의보가 발효 중입니다.



밤에도 열기가 식지 않으면서, 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.



내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원도에 가끔 비가 오겠고, 전남과 제주도에도 오후 들어 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



예상되는 비의 양은 인천, 경기북부와 강원 내륙 10에서 60mm 정도로, 많은 곳은 80mm 이상 내리기도 하겠습니다.



내일 아침 기온은 서울·부산 26도 등 전국이 22도에서 26도를 나타내겠고,



낮 기온은 서울 31도, 대구·광주 33도 등 전국이 29도에서 34도를 나타내겠습니다.



고기압의 영향으로 당분간 무더위 날씨가 이어질 전망입니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



