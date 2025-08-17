“일본 금융청, 엔화 스테이블코인 발행 이달 첫 허용”

일본 금융청이 엔화 스테이블 코인 발행을 처음으로 허용할 계획이라고 니혼게이자이신문이 오늘(17일) 보도했습니다.



금융청은 이르면 이달 중에, 도쿄에 있는 핀테크 기업 JYPC를 스테이블 코인 발행 가능 사업자로 등록해줄 계획입니다. JYPC는 등록 몇 주 안에 ‘JYPC’라는 이름으로 스테이블 코인을 발행해 판매를 개시한다는 목표를 세워두고 있다고 신문은 전했습니다.



2023년 6월 시행된 일본의 개정 자금결제법은 일반 가상화폐와 별도로 스테이블 코인을 정의해놨으며 발행 가능 사업자로 은행, 신탁사, 자금이동업자 등을 규정했습니다. JYPC는 이 가운데 자금이동업자로 등록할 예정입니다.



JYPC가 발행할 스테이블 코인의 단위는 JYPC이며, 이 업체는 1JYPC가 1엔의 가치를 유지하도록 예금이나 국채 등 자산을 확보해 코인 가치를 뒷받침할 계획입니다.



이 업체는 앞으로 3년간 국제 송금 수단 등 용도로 1조 엔, 우리 돈으로 약 9조 4천억 원어치 발행을 목표로 하고 있습니다.



닛케이는 “일본에서 JYPC이외에도 엔화 스테이블 코인 발행을 검토 중인 업체가 여럿 있다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



