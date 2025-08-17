대통령실, 방미 앞두고 기업인 간담회…“다음 주 순방 준비 집중”

대통령실은 오는 25일 한미 정상회담을 앞두고 '경제단체·기업인 간담회'를 열어 대미 투자·구매계획 등을 청취할 계획이라고 밝혔습니다.



전은수 대통령실 부대변인은 오늘(17일) 서면 브리핑을 통해 "대통령실은 다음 주 국정과제 후속 조치와 해외순방을 준비하는 데 집중할 예정"이라며 이같이 밝혔습니다.



이어 "경제단체·기업인 간담회를 개최해 대미 관세 협상 과정에서 우리 기업들의 다각적인 지원에 사의를 표하고, 한미 정상회담과 관련해 경제 분야 성과 사업, 우리 기업의 대미 투자·구매계획 및 애로사항을 청취할 예정"이라고 설명했습니다.



한편, 강훈식 대통령 비서실장, 김용범 정책실장, 위성락 안보실장은 다음 주 중 기자간담회를 각각 개최합니다.



대통령실 '3실장'이 공개 기자 간담회를 하는 것은 이번 정부 들어 처음으로, 전 부대변인은 "외교·안보·정책·경제·인사 등 분야별 질의응답 속에서 국민주권 정부의 국정 비전과 주요 현안을 둘러싼 언론과의 소통이 이뤄질 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.



이밖에 주간 일정으로는 경제 성장 전략 관련 관계 부처 장관 회의와 합동브리핑이 예정돼 있으며, AI 대전환·SI 반도체 등 초혁신 경제 추진을 위한 논의도 이루어질 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



