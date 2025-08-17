국민의힘 당대표 후보 TV 토론…쇄신·특검 대응 ‘격돌’

동영상 고정 취소

국민의힘 전당대회가 닷새 앞으로 다가온 가운데, 당 대표 후보 4명의 2차 TV토론회가 오늘(17일) 서울 여의도 KBS스튜디오에서 진행됐습니다.



토론회에서 김문수, 장동혁, 안철수, 조경태 후보는 계엄과 탄핵, 특검의 당사 압수수색 대응 등을 놓고 격돌했습니다.



당 쇄신책으로 김문수, 장동혁 후보는 당내 단합을, 안철수, 조경태 후보는 윤석열 전 대통령과 절연을 거듭 강조했습니다.



국민의힘은 내일(18일) 마지막 TV토론회를 진행한 뒤 당원 투표와 여론조사를 거쳐 오는 22일 당 대표를 선출합니다.



