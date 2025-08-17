뉴스 7

내란 특검, ‘무인기 의혹’ 김용대·이승오 소환

입력 2025.08.17 (19:04) 수정 2025.08.17 (19:12)

김건희 내일 출석 조사…집사는 구속

김건희 내일 출석 조사…집사는 구속
"트럼프, 22일까지 3자회담 추진"…'돈바스 넘겨라' 압박하나

“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹 특별검사팀이 평양 무인기 의혹과 관련해 김용대 드론작전사령관과 이승오 합동참모본부 작전본부장을 오늘 피의자 신분으로 소환했습니다.

특검팀은 김 사령관을 상대로 윤석열 전 대통령이 비상계엄 명분을 만들기 위해 지난해 10월 드론사에 평양 무인기 투입을 지시했는지 조사 중입니다.

특검팀은 이 본부장을 상대로는 무인기 침투가 정상적인 지휘 경로로 진행됐는지, 김명수 합참 의장에게 제때 보고됐는지 등을 확인하고 있습니다.

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

