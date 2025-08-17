내란 특검, ‘무인기 의혹’ 김용대·이승오 소환

동영상 고정 취소

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹 특별검사팀이 평양 무인기 의혹과 관련해 김용대 드론작전사령관과 이승오 합동참모본부 작전본부장을 오늘 피의자 신분으로 소환했습니다.



특검팀은 김 사령관을 상대로 윤석열 전 대통령이 비상계엄 명분을 만들기 위해 지난해 10월 드론사에 평양 무인기 투입을 지시했는지 조사 중입니다.



특검팀은 이 본부장을 상대로는 무인기 침투가 정상적인 지휘 경로로 진행됐는지, 김명수 합참 의장에게 제때 보고됐는지 등을 확인하고 있습니다.



