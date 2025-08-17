이 대통령, 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람…시장 깜짝 방문

동영상 고정 취소

이재명 대통령은 광복80주년을 기념해 오늘(17일) 김혜경 여사와 함께 서울 용산구의 한 영화관에서 영화 '독립군'을 관람했습니다.



오늘 영화 관람에는 앞서 이 대통령이 "많은 사람이 광복군 역사를 기억해주기 바란다"며 동반 관람 신청을 받은 시민 110여 명도 함께 했습니다.



이 대통령 부부는 이어 서울 은평구의 재래시장을 방문해 민생회복 소비쿠폰 체감 효과를 물으며 상인들을 격려했고, 이후 사찰 진관사를 찾아 보물 '진관사 태극기'와 독립신문을 살펴보기도 했습니다.



