이 대통령, 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람…시장 깜짝 방문
입력 2025.08.17 (21:06) 수정 2025.08.17 (21:47)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령은 광복80주년을 기념해 오늘(17일) 김혜경 여사와 함께 서울 용산구의 한 영화관에서 영화 '독립군'을 관람했습니다.
오늘 영화 관람에는 앞서 이 대통령이 "많은 사람이 광복군 역사를 기억해주기 바란다"며 동반 관람 신청을 받은 시민 110여 명도 함께 했습니다.
이 대통령 부부는 이어 서울 은평구의 재래시장을 방문해 민생회복 소비쿠폰 체감 효과를 물으며 상인들을 격려했고, 이후 사찰 진관사를 찾아 보물 '진관사 태극기'와 독립신문을 살펴보기도 했습니다.
오늘 영화 관람에는 앞서 이 대통령이 "많은 사람이 광복군 역사를 기억해주기 바란다"며 동반 관람 신청을 받은 시민 110여 명도 함께 했습니다.
이 대통령 부부는 이어 서울 은평구의 재래시장을 방문해 민생회복 소비쿠폰 체감 효과를 물으며 상인들을 격려했고, 이후 사찰 진관사를 찾아 보물 '진관사 태극기'와 독립신문을 살펴보기도 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이 대통령, 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람…시장 깜짝 방문
-
- 입력 2025-08-17 21:06:29
- 수정2025-08-17 21:47:12
이재명 대통령은 광복80주년을 기념해 오늘(17일) 김혜경 여사와 함께 서울 용산구의 한 영화관에서 영화 '독립군'을 관람했습니다.
오늘 영화 관람에는 앞서 이 대통령이 "많은 사람이 광복군 역사를 기억해주기 바란다"며 동반 관람 신청을 받은 시민 110여 명도 함께 했습니다.
이 대통령 부부는 이어 서울 은평구의 재래시장을 방문해 민생회복 소비쿠폰 체감 효과를 물으며 상인들을 격려했고, 이후 사찰 진관사를 찾아 보물 '진관사 태극기'와 독립신문을 살펴보기도 했습니다.
오늘 영화 관람에는 앞서 이 대통령이 "많은 사람이 광복군 역사를 기억해주기 바란다"며 동반 관람 신청을 받은 시민 110여 명도 함께 했습니다.
이 대통령 부부는 이어 서울 은평구의 재래시장을 방문해 민생회복 소비쿠폰 체감 효과를 물으며 상인들을 격려했고, 이후 사찰 진관사를 찾아 보물 '진관사 태극기'와 독립신문을 살펴보기도 했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.