군산 선유도서 해루질 하던 50대 숨진 채 발견

해루질하다 실종됐던 관광객이 숨진 채 발견됐습니다.



군산해경은 오늘(17) 새벽 2시쯤 군산시 옥도면 선유도 해변에서 50대 남성 A 씨가 숨져 있는 것을 발견했습니다.



A 씨는 전날(16) 오후, 가족과 함께 선유도 인근 해변에서 해루질하던 중 사라져, 실종 신고된 상태였습니다.



해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



