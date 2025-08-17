[뉴스9 날씨] 내일 수도권·강원 비…무더위 계속

동영상 고정 취소

내일 수도권과 강원 내륙에선 비가 오는 곳이 있겠습니다.



새벽에 경기 북부와 강원 북부부터 비가 시작돼 최대 80mm가 넘는 비가 내리겠고요.



서울과 경기 남부는 5~40mm의 비가 예상됩니다.



비는 내일 오후에 대부분 그치겠습니다.



비구름이 지나도 습도만 높아져 날은 더 후텁지근하겠습니다.



내일도 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 계속되겠습니다.



내일 수도권과 강원 영동 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.



서울의 낮 기온은 31도, 강릉은 34도까지 오르겠습니다.



전남과 제주도는 오후 한때 5~40mm의 소나기가 지나겠습니다.



광주는 한낮에 33도로 오늘만큼 덥겠습니다.



영남 지역은 밤사이 열대야가 나타나는 곳이 있겠고, 대구의 낮 기온도 33도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



수요일까지 수도권과 강원도엔 비가 자주 내리겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이민영



