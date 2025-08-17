뉴스 9

[뉴스9 날씨] 내일 수도권·강원 비…무더위 계속

입력 2025.08.17 (21:31) 수정 2025.08.17 (21:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

골프 참 쉽죠~ 홍정민, KLPGA 72홀 역대 최소타 신기록 우승

골프 참 쉽죠~ 홍정민, KLPGA 72홀 역대 최소타 신기록 우승
클로징

클로징

다음
내일 수도권과 강원 내륙에선 비가 오는 곳이 있겠습니다.

새벽에 경기 북부와 강원 북부부터 비가 시작돼 최대 80mm가 넘는 비가 내리겠고요.

서울과 경기 남부는 5~40mm의 비가 예상됩니다.

비는 내일 오후에 대부분 그치겠습니다.

비구름이 지나도 습도만 높아져 날은 더 후텁지근하겠습니다.

내일도 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 계속되겠습니다.

내일 수도권과 강원 영동 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.

서울의 낮 기온은 31도, 강릉은 34도까지 오르겠습니다.

전남과 제주도는 오후 한때 5~40mm의 소나기가 지나겠습니다.

광주는 한낮에 33도로 오늘만큼 덥겠습니다.

영남 지역은 밤사이 열대야가 나타나는 곳이 있겠고, 대구의 낮 기온도 33도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

수요일까지 수도권과 강원도엔 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이민영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스9 날씨] 내일 수도권·강원 비…무더위 계속
    • 입력 2025-08-17 21:31:00
    • 수정2025-08-17 21:36:41
    뉴스 9
내일 수도권과 강원 내륙에선 비가 오는 곳이 있겠습니다.

새벽에 경기 북부와 강원 북부부터 비가 시작돼 최대 80mm가 넘는 비가 내리겠고요.

서울과 경기 남부는 5~40mm의 비가 예상됩니다.

비는 내일 오후에 대부분 그치겠습니다.

비구름이 지나도 습도만 높아져 날은 더 후텁지근하겠습니다.

내일도 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 계속되겠습니다.

내일 수도권과 강원 영동 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.

서울의 낮 기온은 31도, 강릉은 34도까지 오르겠습니다.

전남과 제주도는 오후 한때 5~40mm의 소나기가 지나겠습니다.

광주는 한낮에 33도로 오늘만큼 덥겠습니다.

영남 지역은 밤사이 열대야가 나타나는 곳이 있겠고, 대구의 낮 기온도 33도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

수요일까지 수도권과 강원도엔 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이민영
최현미
최현미 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

폭염특보 강화…전국 다시 무더위

폭염특보 강화…전국 다시 무더위
국민의힘 당대표 후보 2차 <br>TV토론…쇄신·특검 대응 격돌

국민의힘 당대표 후보 2차 TV토론…쇄신·특검 대응 격돌
이 대통령, 진관사 찾아 <br>“정상회담 일정 잘 해내야”

이 대통령, 진관사 찾아 “정상회담 일정 잘 해내야”
“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나

“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.