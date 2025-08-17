경남 전역 폭염특보…온열질환자 누적 311명
입력 2025.08.17 (21:35) 수정 2025.08.17 (21:48)
경남은 오늘(17일) 남해군에 폭염 주의보가, 그 밖의 17개 시군에는 폭염 경보가 내려지며 닷새째 폭염특보가 이어졌습니다.
경남에서는 어제(16일) 하루 온열질환자가 9명 발생해 올여름 누적 311명으로 집계됐습니다.
기상청은 이번 주 중반까지도 무더운 날씨가 계속 이어질 전망이라며, 야외 활동을 자제해야 한다고 당부했습니다.
