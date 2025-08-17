민주당 광주시당 ‘DJ 16주기’ 추모

동영상 고정 취소

내일(18일) 김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 더불어민주당 광주시당이 추모 논평을 냈습니다.



민주당 광주시당은 논평에서 평생을 민주주의와 남북평화, 인권 확립에 바친 김대중 대통령의 유산을 오늘의 현실 속에서 실현하기 위해 행동하겠다고 다짐했습니다.



또, 그 뜻을 이어받아 국민과 함께 정의로운 나라, 평화로운 한반도, 진정한 민주공화국을 향해 흔들림 없이 나아가겠다고 밝혔습니다.



내일 광주 빛고을시민문화관에서는 김대중 대통령 서거 16주기 추모식이 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!