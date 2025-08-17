서울 광진구 고시원서 불… 10여 명 대피

오늘(17일) 저녁 7시 40분쯤 서울 광진구 군자동에 있는 한 고시원에서 불이 나 1시간 만에 진화됐습니다.



이 불로 3층 고시원에 있던 12명이 대피했지만, 인명피해는 없었습니다.



소방 당국은 건물 3층의 전선에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.



[사진 출처 : 경찰청 CCTV 제공]



