[더 보다] 있어도 못 쓰는 ‘치매머니’

치매 환자 수는 97만 명. 내년엔 100만 명이 넘을 거라는 정부 조사 결과가 나왔습니다.



치매 환자들이 평생 일궈온 자산, '치매머니'는 154조 원으로 우리나라 GDP의 6.4% 정도로 추산됩니다.



박인환/인하대 법학전문대학원 교수

베이비붐 세대가 대거 지금 은퇴하는 시기가 되었고 연세가 올라갈수록 치매 환자가 늘어나게 되거든요. 150조 정도 규모가 아니라 훨씬 큰 규모의 재산들이 사장되는.



오경환/치매 아버지 법정후견인

있어도 못 쓰고 있는 것도 관리도 제가 하지만 법원의 승인을 받아야 하는 후견 업무를 저처럼 진행하신다고 하면 저는 솔직히 말해서 말리고 싶습니다. 10명이면 10명 다 후회하실 겁니다.



치매 노인을 속여 수천만 원을 가로챈 60대 남성이 경찰에 구속됐습니다.



치매가 있는 80대 자산가에게 접근해 90억 원을 빼돌린 60대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.



부인이 돌아가시고 나서 어떤 여자분하고 같이 사시나요?

(복잡하긴 해. 옆집에 살던 사람하고 혼자 있으니까 같이 또 살았어.)

그렇게 하다가 여자분 집으로 갔는데 본인 집 명의가 여자분 앞으로? (바로 줬어요) 줬어요? (예)



6천만 원인가 현찰로 갚아줬대 빚을 (여자 빚을 갚아줬다고요?) 사기당한 것 같아 단시간 별로 살지도 못했어.



여기서는 무슨 문제가 없었어요?

(인지 능력이 떨어지니까 운행하다 보면 노선으로 가야 되는데 다른 노선으로 몇 번 갔대.)



오복경/충남 남부 노인보호전문기관 관장

당신이 평생을 모아놓은 돈은 그 짧은 시간에 다 타인에게 빼앗긴 거나 마찬가지라고 저도 보고 있습니다. 우리 사회가 제도나 예방을 할 수 있는 어떤 시스템이 작동되고 있는가라고 하는 부분에서는 저는 그렇지 않다. 이 부분이 정말 심각하다.



치매에 걸린 뒤 법원이 후견인을 지정해 권한을 부여하고 직접 감독하는 ‘법정후견’으로 크게 나뉩니다.

배광렬 /사단법인 온율 공익변호사

정말 정말 운이 좋았던 케이스예요. 그런 관장님을 만날 수 있었고 어느 정도 재산을 일궈서 그냥 본인이 스스로 잘 이렇게 생활해 왔던 평범한 사람들이 지금 가장 위험한 상황입니다. 치매가 와버리면 나밖에 없는데 내가 내 재산을 관리 못하고 내 몸을 건사하지 못하니까. 요양보호사나 간병인이 돈을 빼간다든가 뭐 그 사람이 양자로 들어가 가지고 돈을 다 상속으로 받아 가버린다든가 그런 일이 발생해도 누구도 모릅니다



배광렬 /사단법인 온율 공익변호사

임의 후견 제도 자체도 우리나라가 좀 굉장히 불편하게 되어 있긴 해요. 후견 계약하려고 계약 상담하지, 공증 받지, 공증하는 데 돈 내지, 법원에 청구하는 데 돈 냈지. 그랬더니 이제는 감독인을 선임하고 감독인한테도 돈을 줘야 한 대요. 이것을 누가 하겠어요?



오경환/치매 아버지 법정후견인

인터넷이나 주민센터 이런 가까운 곳에서 발급할 수 있는 방법은 없습니다.

은행, 관공서, 일반적으로 보험회사까지도 이 등기사항 증명서류 최신 본으로 항상 요구하고 있고요. 석 달이 지나면 유효기간이 지났다고 해서 어떤 업무도 볼 수 없습니다.



오경환/치매 아버지 법정후견인

치매 진단을 받고는 아무것도 할 수 없습니다. 본인이 아무리 생각이 있더라도 모든 권한은 다 법원이 갖고 있다고 보시면 됩니다. 돈이 아무리 많아도 주고 싶어도 주실 수 없습니다. 가정법원에 저희가 재산 처분에 관련된 청구도 요청해야 하고요. 그 청구를 요청해서 판사님께서 보고 합당한 처분일 경우에만 저희에게 이제 권한을 주십니다.



사용했던 모든 금전에 대한 내용을 작성해서 보고 올려야 됩니다. 너무 힘들어서 변호사 사무실에 맡겼습니다. 올해는 한 300만 원 이상 저희 소요가 됐고요.



박인환/인하대 법학전문대학원 교수

지역사회에서 후견인들을 지원하는 체계가 확립되어 있지 않기 때문이에요. 바로 가정법원하고 (후견인이) 다이렉트로 만나게 되는 거죠. 그런데 가정법원의 인력을 고려하면 친절하게 잘 상담해 주기 어렵거든요.가정법원은 걱정이 되는 거죠. 혹시 권한을 내가 부여했는데 감독 못하는 사이에 권한을 남용한다든지 부정행위를 한다든지 이런 것이 없을까 걱정을 하니까 보고서를 정식적으로 내라고, 후견 감독 사건으로 입건을 해서 관리를 하기 시작한 거예요.



제철웅/한양대 법학전문대학원 교수

후견 제도가 인지 능력이 떨어지신 분들의 재산을 좀 잘 쓸 수 있게끔 도와주는 제도인데. 감독에서의 목적도 감독보다는 지원의 목적이 있습니다. 치매 어르신들을 국가가 잘 보호해 줘야 하겠다, 끝까지 책임을 져야 하겠다라고 하는 것에 초점을 맞추었다고 한다면은 그것이 아니라 치매 환자를 돌보고 있는 가족이라든지 주변 사람들을 믿고 치매 환자가 실제로 편하게 자기 재산을 쓸 수 있게끔 도와줘야 한다.



박인환/인하대 법학전문대학원 교수

베이비붐 세대가 대거 지금 은퇴하는 시기가 되었고 연세가 올라갈수록 치매 환자가 늘어나게 되거든요. 지금 150조 정도 규모가 아니라 훨씬 큰 규모의 재산들이 사장되는 경제적으로는 굉장히 손해인 현상들이 나타날 가능성이 굉장히 높죠.



사사키 유우/도쿄 시나가와구 성년후견센터

본인의 판단 능력이 저하되기 전 건강할 때, 예금 적금 관리를 부탁한다거나 부동산이나 우편 신청 등에 대해서 계약을 체결했기 때문에 만약 판단 능력이 저하되면 우리는 계약 내용을 후견인에게 그대로 인계해서 도와드리기 시작해요.



코사나미 간오/도쿄 시나가와구 성년후견센터 소장

(임의후견은) 본인의 의사, 이렇게 지원해 주길 바란다고 본인이 결정해요.

후견인도 본인이 정할 수 있어요. 그런 의미에서 임의 후견이 성년후견제도의 중심이 되어야 한다고 생각해요.



아라이 마코토/일본성년후견법학회 이사장

지금까지 일본의 임의 후견은 이용률이 굉장히 낮았어요. 하지만 최근에 조금 움직임이 나타나고 있어요. 그것도 큰 부자가 이용하는 것이 아니라 일반 서민이 이용하는 거죠. 그것이 점점 늘어난다면 좋은 형태로 발전할 것으로 기대하고 있어요.



아라이 마코토/일본성년후견법학회 이사장

법원이 성년후견의 법률적인 부분은 담당하지만, 복지 부분은 사회복지협의회나 복지 담당이 책임지도록 확대됐어요. 그래서 성년후견제도 운영은 예전에는 법무성 담당이었지만 지금은 법무성과 후생노동성이 함께 담당합니다.



아라이 마코토/일본성년후견법학회 이사장

일본 전체를 봤을 때 전혀 여유가 없는 지자체도 있어요. 그 지역을 어떤 식으로 지원할 것인가가

지금 우리의 큰 과제예요. 그곳은 후생노동성이 집중적으로 예산을 분배하는 거죠.

전국을 동일 수준으로 발전시키기 위해서 그런 식으로 하는 거예요.

풍족한 자치단체만 선진적인 방식으로 운영되면 곤란하니까요.



나카타 수지/ 도요타시 성년후견지원센터

미래를 위해서 미리 알아두겠다는 거죠. 지금 당장 이용하는 건 아니지만 전체 상담 건수 중에

미래를 대비해서 알아두겠다고 상담하러 오시는 분이 절반 가까이 돼요.



안도 토오루/도요타시 복지상담과장

(치매 환자의) 돈을 함부로 사용하는 것이 아니라 자신이 하고 싶은 것에 대해서 실현할 수 있도록 돈을 사용할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표입니다. 그런 가운데 성년후견제도 등을 잘 활용할 수 있고 금융기관도 그 부분을 유연하게 대응할 수 있다고 생각해요. (치매 환자의 자산을) 보호하는 부분과 본인의 권리 행사 부분, 지금 일본에서는 두 가지의 균형을 잡으면서 (성년후견제도를) 추진하고 있는 것 같아요.



마츠이 카츠야/도요타시 치매동행거점시설 위탁 운영자

치매 환자뿐만 아니라 치매 환자를 간호하는 가족 또는 지원하는 다양한 분들에게 치매에 관한 상담을 해드리고 있어요. (지역 복지 서비스의) 그물망을 촘촘하게 엮는 것이 네트워크예요. (지역 복지 서비스를) 얼마나 주민에게 친근하게 확산할 수 있겠는가 어느 기관과 연결할 것인가. 지역포괄지원센터나 성년후견지원센터와 연결하는 등의 노력으로 지역 복지 체계의 사각지대를 메우는 것이 중요해요.



미즈타니/도요타시 성년후견센터

’시민 후견인‘은 지역 주민의 시선에서 피후견인과 관계를 맺는다는 것이 매력적이에요. 그래서 피후견인의 의사를 확인하거나 피후견인이 어떤 생활을 희망하는지를 가까이에서 시민이 지원해 나가자는 것이 정책적으로 추진되고 있는 방향입니다.



소가베 아야/ 도요타시 시민 후견인

’시민 후견인‘의 가장 좋은 장점은 같은 도시에 사는 사람이 (도움이 필요한 사람을) 지원할 수 있다는 거예요. 저도 도요타시 출신이 아니지만 일 때문에 도요타시로 이주해 살고 있어요. 같은 지역에 사는 사람을 도와줄 수 있고 본가가 멀기 때문에 제가 힘들 때 도움을 받을 수 있다는 점이 (시민 후견인 업무의) 가장 가치 있고 의의를 느끼는 점입니다.



성명주/서울 서대문구 치매안심센터 사회복지사

(공공 후견인이) 필요할 텐 데라고 생각되는 분들도 있으시긴 한데 그분들을 바로 지원하지 못하고 ‘저희가 내년에는 될 수 있을 것 같아요.’ 라든지 ‘예산이 조금 들어오는 걸 봐야 할 것 같아요’라는 말씀을 드릴 때도 있어서 그럴 때 조금 안타까울 때가 있습니다.



제철웅/한양대학교 법학전문대학원 교수

우리가 치매가 걱정되면 많은 국민들이 이제는 치매 안심센터를 찾고 있습니다. 유감스럽게 치매 안심센터에 후견 업무를 전담하는 직원이 없습니다. 후견 법인을 만들든 별도의 후견 전문 기관을 만들든 또 치매안심센터에 전문 직원을 두든 전문가가 있어야 합니다.



하승희/하나은행 유언대용신탁 담당 팀장

내 재산을 맡겨놓은 신탁 계약 안에 내가 혹시 인지 기능이 저하가 되면 나를 대신해서 금융의 기능을 대신할 수 있는 대리인을 설정하실 수가 있어요. 결국에 재산을 보호한다라는 측면에 신탁의 기능이 발휘되고 또 위탁자를 위해서 자금이 잘 지급이 된다는 금융의 기능 두 가지를 결합한 거라고 생각하시면 되세요.



이은정/하나은행 하나더넥스트본부장

과거에는 상속이 포커스이다 보니 조금 자산이 많으신 분들께서 재산을 이전하는 거를 목적으로 많이 자문하고 저희가 상담을 했었습니다. 요즘에 시니어분들께서는 자식들한테 부담을 주고 싶어 하시지 않습니다. 그래서 내 재산으로 내가 충분하게 병원비도 하고 또 내가 인지 능력이 저하됐을 때도 나의 돈으로 이렇게 자금을 사용하고 보살핌 받기를 원하셔서



유희원/국민연금연구원 박사

공공기관에 자신의 재산을 그 인지 능력이 떨어지기 전에 미리 맡겨서 보관하고 내가 어떤 치매와 같은 그런 인지 능력 저하가 상황이 발생했을 때 내가 미리 정해 놓은 방식대로 그 재산을 활용할 수 있게끔 만들어 주는 제도입니다. 공익적 목적으로 이 사업을 수행하기 때문에 수수료도 낮게 설정할 수 있다는 장점이 있어서



유희원/국민연금연구원 박사

자기가 의사결정 능력이 있을 때 미리 자기 재산의 보관 관리 방법을 결정하고 활용 방법까지 미리 결정해 놓음으로써 이제 좀 자기결정권에 기반한 존엄한 노후를 살아갈 수 있게끔 만들어 준다는 점에서/ 궁극적으로는 전체 고령자를 대상으로 확대해 나가야 한다고 생각합니다.



오복경/충남 남부노인보호전문기관 관장

평생을 어떻게 살아왔느냐가 중요한 게 아니라 마지막에 어떤 죽음을 맞이하느냐가

저는 더 중요하다고 봐요. 마지막 여행에 삶이 불행하다면 전체 인생은 다 불행으로

결론이 나버리거든요.



#치매머니 #독거노인 #고령층 #치매환자 #저소득 #성년후견제도 #법정후견 #임의후견 #초고령사회 #치매공공후견사업 #인지능력저하 #존엄한노후 #일본치매대책 #보이스피싱 #금융범죄취재기자:이규명촬영:강우용, 조선기, 안병욱촬영기자:윤희진, 임현식편집:김태형, 김기곤그래픽:장수현리서처:채희주조연출:심은별, 이민철번역:김조연현지 코디:조화행