‘대마 투약 혐의’ 이철규 아들 부부 오늘 1심 선고

대마를 투약한 혐의를 받는 이철규 국민의힘 의원 아들 부부가 오늘(18일) 1심 선고를 받습니다.



서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 오늘 오후 1시 50분 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 이 씨 부부에 대한 선고기일을 엽니다.



이 씨 등은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의로 지난 5월 기소됐습니다. 액상 대마 등 마약류를 여러 차례 사려다 미수에 그친 혐의도 있습니다.



이 씨는 지난해 10월 서울 서초구 주택가 화단에서 이른바 '던지기' 수법으로 대마를 찾으려다 미수에 그친 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다.



검찰은 지난달 10일 열린 결심공판에서 이 씨에게 징역 5년을, 아내 임모 씨에게 징역 3년을 구형했습니다.



이 씨의 중학교 동창 정 모 씨와 군대 선임 권 모 씨에게는 각각 징역 5년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.



이 씨는 최종진술에서 "마약으로 스스로를 망가뜨리고 부모님께도 누를 끼쳤다"며 "죄가 결코 가볍지 않다는 걸 알지만 한 번만 기회를 주시면 행복한 가정을 이루고 올바르게 살겠다"고 선처를 호소했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



