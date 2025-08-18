정치 ‘3대 특검’ 수사

국민의힘, 특검 압수수색 반발…광화문·서초서 현장 비상의총

입력 2025.08.18 (01:18) 수정 2025.08.18 (01:18)

국민의힘이 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특검팀의 당사 압수수색 시도에 항의하기 위해 현장 비상 의원총회를 엽니다.

국민의힘은 오늘(18일) 오후 서울 광화문 특검 사무실에서 현장 비상의원총회를 열고 특검 항의 방문에 나섭니다.

의원들은 이어 서울 서초구 서울중앙지법 앞으로 이동해 현장 비상의원총회를 다시 이어간 뒤, '야당 탄압 정치보복' 압수수색 규탄대회를 진행할 예정입니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 어제(17일) 당내 공지를 통해 "국민의힘의 심장인 당원 명부를 사수하기 위한 단결된 노력에 의원님 여러분들께서 전원 동참하여 주시길 바란다"고 당부했습니다.

이유민
이유민 기자

