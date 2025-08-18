영화 ‘슈퍼맨’ 악당역 테런스 스탬프 별세…향년 87세

영화 '슈퍼맨'의 악당 역할로 유명한 영국 출신 배우 테런스 스탬프가 별세했다고 영국 BBC 방송 등이 전했습니다.



스탬프의 유족은 그가 현지 시간 17일, 향년 87세로 숨을 거뒀다고 밝혔습니다. 다만 유족은 그가 어디에서 사망했는지, 사인이 무엇인지 등 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.



1938년 영국 런던에서 태어난 고인은 1962년 영화 '빌리 버드'로 아카데미(오스카) 남우조연상 후보에 오르며 연기력을 인정받은 뒤 60여 년간 90여 편의 영화와 TV 시리즈에 출연하며 널리 얼굴을 알렸습니다.



특히 1978년 영화 '슈퍼맨'과 그 속편인 '슈퍼맨 2'(1980)에서 악당 '조드 장군'(General Zod) 역할을 맡아 대중의 뇌리에 깊은 인상을 남겼습니다. 또 1994년 영화 '프리실라'에서 성 소수자 역할을, 1999년 스티븐 소더버그 감독의 '라이미'에서 주연을 맡아 열연해 호평받았습니다.



2000년대 이후 출연한 작품으로는 톰 크루즈 주연 영화 '작전명 발키리'(2008), 맷 데이먼과 함께한 영화 '컨트롤러'(2011) 등이 있습니다.



그는 젊은 시절 영국 영화 '성난 군중으로부터 멀리'(1967)에 함께 출연한 배우 줄리 크리스티, 유명 모델 진 슈림프턴과 교제하는 등 여러 염문을 뿌렸습니다. 2002년에는 64세의 나이로 35살 연하의 여성 엘리자베스 오루크(당시 29세)와 결혼했다가 6년 뒤 이혼했습니다.



고인에게 자녀는 없다고 외신은 전했습니다.



