대부분 지역 폭염특보…전국, 다시 무더위

오늘도 어제만큼 무더운 날씨가 이어지겠지만, 하늘은 대체로 흐리겠습니다.



수도권과 강원도에 가끔 비가 오겠고, 전남과 제주도에도 오후 들어 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



예상되는 비의 양은 인천, 경기북부와 강원 내륙에 10에서 60mm 정도로, 많은 곳은 80mm 이상 내리기도 하겠습니다.



한낮 기온은 서울 31도, 대구·광주 33도 등 전국이 29도에서 34도로 어제만큼 덥겠습니다.



비가 오면서 날은 더 후텁지근하겠고, 체감온도는 1~2도 더 높겠습니다.



고기압의 영향으로 이번주 무더위가 계속될 전망입니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



