강원 인제 농기계 정비소에서 불…1명 병원 이송
입력 2025.08.18 (05:31)
오늘(18일) 새벽 1시쯤 강원도 인제군 남면 어론리의 한 농기계 정비소에서 불이 나 4시간 30여 분만에 진화됐습니다.
이 불로 정비소 관계자 55살 이 모 씨가 연기를 마셔 인근 병원으로 옮겨졌습니다.
또, 건물 2개동 250여 재곱미터가 불에 탔습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다.
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr하초희 기자의 기사 모음
