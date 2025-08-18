경기 수원 대형마트 주차장서 화재…1명 부상·150명 대피
입력 2025.08.18 (05:43) 수정 2025.08.18 (06:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제(17일) 오전 11시 반쯤 경기 수원시의 한 대형마트 지하주차장에서 불이 나 20여분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 1명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고 대형 마트 직원과 이용객 등 150여 명은 스스로 대피했습니다.
소방 당국은 지하 1층 주차장에 세워져있던 승합차 보닛에서 불이 시작됐다는 목격자 진술을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기소방재난본부 제공]
이 불로 1명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고 대형 마트 직원과 이용객 등 150여 명은 스스로 대피했습니다.
소방 당국은 지하 1층 주차장에 세워져있던 승합차 보닛에서 불이 시작됐다는 목격자 진술을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기소방재난본부 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경기 수원 대형마트 주차장서 화재…1명 부상·150명 대피
-
- 입력 2025-08-18 05:43:22
- 수정2025-08-18 06:59:45
어제(17일) 오전 11시 반쯤 경기 수원시의 한 대형마트 지하주차장에서 불이 나 20여분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 1명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고 대형 마트 직원과 이용객 등 150여 명은 스스로 대피했습니다.
소방 당국은 지하 1층 주차장에 세워져있던 승합차 보닛에서 불이 시작됐다는 목격자 진술을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기소방재난본부 제공]
이 불로 1명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고 대형 마트 직원과 이용객 등 150여 명은 스스로 대피했습니다.
소방 당국은 지하 1층 주차장에 세워져있던 승합차 보닛에서 불이 시작됐다는 목격자 진술을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기소방재난본부 제공]
-
-
최민영 기자 mymy@kbs.co.kr최민영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.