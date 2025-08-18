경기 수원 대형마트 주차장서 화재…1명 부상·150명 대피

어제(17일) 오전 11시 반쯤 경기 수원시의 한 대형마트 지하주차장에서 불이 나 20여분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 1명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고 대형 마트 직원과 이용객 등 150여 명은 스스로 대피했습니다.



소방 당국은 지하 1층 주차장에 세워져있던 승합차 보닛에서 불이 시작됐다는 목격자 진술을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기소방재난본부 제공]



