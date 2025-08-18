영상K

“멀쩡한 우리 아이, 왜 ADHD 환자 취급하냐”…요즘 초등학교 근황 [잇슈#태그]

입력 2025.08.18 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

주의력결핍 과잉행동장애, 이른바 ADHD를 겪는 학생들이 늘면서 초등학교 교사들의 고충이 커지고 있습니다.

선생님이 제지하는데도 수업 중에 돌아다닌다거나 갑자기 바닥에 침을 뱉는 등 충동적인 행동으로, 수십 년 경력의 베테랑 교사들조차 통제하기 힘들다고 호소하는데요.

실제로 ADHD로 진료를 받는 만 5세에서 14세 아동·청소년 환자는 2022년 7만 3천 명에서 지난해 11만 4천 명으로 증가했습니다.

문제는 교사들이 이런 아이들을 효과적으로 지도할 방법이 마땅치 않다는 점입니다.

ADHD로 의심되는 학생에게 전문가와 의료기관을 통한 상담을 지원하려 해도 학부모가 동의하지 않으면 현행법상 이를 강요할 수 없기 때문입니다.

"멀쩡한 우리 아이를 비정상으로 몰아간다"며 치료를 거부하는 경우가 많다고 합니다.

교육계는 ADHD 학생 지도 매뉴얼과 제도적 지원이 부재한 상황에서 교사 개인의 역량과 인내에만 의존하고 있다며, 대책 마련을 촉구하고 있습니다.

(영상 편집: 오미랑)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “멀쩡한 우리 아이, 왜 ADHD 환자 취급하냐”…요즘 초등학교 근황 [잇슈#태그]
    • 입력 2025-08-18 06:00:45
    영상K
주의력결핍 과잉행동장애, 이른바 ADHD를 겪는 학생들이 늘면서 초등학교 교사들의 고충이 커지고 있습니다.

선생님이 제지하는데도 수업 중에 돌아다닌다거나 갑자기 바닥에 침을 뱉는 등 충동적인 행동으로, 수십 년 경력의 베테랑 교사들조차 통제하기 힘들다고 호소하는데요.

실제로 ADHD로 진료를 받는 만 5세에서 14세 아동·청소년 환자는 2022년 7만 3천 명에서 지난해 11만 4천 명으로 증가했습니다.

문제는 교사들이 이런 아이들을 효과적으로 지도할 방법이 마땅치 않다는 점입니다.

ADHD로 의심되는 학생에게 전문가와 의료기관을 통한 상담을 지원하려 해도 학부모가 동의하지 않으면 현행법상 이를 강요할 수 없기 때문입니다.

"멀쩡한 우리 아이를 비정상으로 몰아간다"며 치료를 거부하는 경우가 많다고 합니다.

교육계는 ADHD 학생 지도 매뉴얼과 제도적 지원이 부재한 상황에서 교사 개인의 역량과 인내에만 의존하고 있다며, 대책 마련을 촉구하고 있습니다.

(영상 편집: 오미랑)
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
폭염특보 강화…이번 주 내내 <br>무더위 계속

폭염특보 강화…이번 주 내내 무더위 계속
미 국무 “트럼프, 우크라 안전 <br>보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”

미 국무 “트럼프, 우크라 안전 보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.