뉴스광장 1부

[뉴스광장 헤드라인]

입력 2025.08.18 (06:02)

김건희 오늘 다시 조사…'건진법사·집사' 한자리에

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한자리에

오늘 김건희 여사 재소환…‘집사·건진법사’ 동시 소환

특검이 오늘 김건희 여사를 구속 뒤 두 번째로 소환 조사합니다. '집사' 김예성 씨와 건진법사 전성배 씨도 같은 시각 동시 소환했습니다.

“우크라 안전 보장할 수도”…유럽 정상들도 관여

트럼프 대통령이 우크라이나의 안전보장을 직접 약속할 수 있다고 미국 국무장관이 밝혔습니다. 미국과 우크라이나 종전협상엔 유럽 정상들도 대거 참여합니다.

“전동 스쿠터 배터리 폭발”…오늘 합동감식

어제 마포구 아파트에 난 화재는 방에서 충전하던 스쿠터용 배터리 폭발과 관련있다는 유족 진술이 나왔습니다. 경찰과 소방당국은 오늘 합동감식을 실시합니다.

폭염특보 확대…이번 주 내내 무더위 계속

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 오늘도 낮 최고기온이 30도를 넘겠습니다. 무더위는 이번 주 내내 이어질 전망입니다.

    • 입력 2025-08-18 06:02:16
