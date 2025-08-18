오늘부터 을지연습…“드론 등 새 안보 위협 대비”
입력 2025.08.18 (06:26) 수정 2025.08.18 (06:31)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
행정안전부는 오늘부터 21일까지 나흘간 을지연습을 실시한다고 밝혔습니다.
을지연습은 전시·사변이나 이에 준하는 국가비상사태가 발생할 때 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상 대비 훈련입니다.
올해 을지연습은 드론·위치정보시스템과 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화했습니다.
특히 모레 20일에는 공습 대피 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위훈련도 함께 시행합니다.
을지연습은 전시·사변이나 이에 준하는 국가비상사태가 발생할 때 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상 대비 훈련입니다.
올해 을지연습은 드론·위치정보시스템과 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화했습니다.
특히 모레 20일에는 공습 대피 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위훈련도 함께 시행합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 오늘부터 을지연습…“드론 등 새 안보 위협 대비”
-
- 입력 2025-08-18 06:26:47
- 수정2025-08-18 06:31:31
행정안전부는 오늘부터 21일까지 나흘간 을지연습을 실시한다고 밝혔습니다.
을지연습은 전시·사변이나 이에 준하는 국가비상사태가 발생할 때 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상 대비 훈련입니다.
올해 을지연습은 드론·위치정보시스템과 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화했습니다.
특히 모레 20일에는 공습 대피 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위훈련도 함께 시행합니다.
을지연습은 전시·사변이나 이에 준하는 국가비상사태가 발생할 때 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상 대비 훈련입니다.
올해 을지연습은 드론·위치정보시스템과 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화했습니다.
특히 모레 20일에는 공습 대피 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위훈련도 함께 시행합니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.